Personalnot bleibt weiterhin ungelöst

Die Lage mit dem Quarantäne-Ende ist zu beobachten. Aber es wird sich wohl erst im September zeigen, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Alexander Stampfer, Zentralbetriebsrat in den Salzburger Landeskliniken (SALK). Seit Montag, 1. August, dürfen positiv Getestete ohne Symptome in den Landeskliniken Salzburgs zur Arbeit erscheinen – und das, als einziges Bundesland in Österreich. Für symptomlose Mitarbeiter bedeutet dies: Arbeiten ohne Patientenkontakt aber mit FFP2-Maske.