Ried-Verteidiger wechselt in die zweite Liga

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Milos so kurzfristig einen derart versierten und erfahrenen Innenverteidiger an Bord holen können,“ unterstreicht Dieter Elsneg. „Milos ist ein spielstarker Innenverteidiger im besten Fußballeralter und hat bereits in Wiener Neustadt, Lafnitz und Ried gezeigt, welch sicherer Leader er für ein Team sein kann“, wird der Sportchef auf der GAK-Vereinshomepage weiter zitiert.