Verdächtiger ist vorbestrafter Sexualstraftäter

Die 14-jährige Ayleen wollte nur kurz einem Freund einen Pullover vorbeibringen, doch das Mädchen kehrte nie wieder zurück. Die Leiche der tagelang vermissten deutschen Teenagerin wurde, wie berichtet, am Freitag in einem See 300 Kilometer von ihrem Wohnort gefunden. Nun hat die Polizei Details zum Verbrechen bekannt gegeben. Ein 29-jähriger Mann ist in Haft. Er ist bereits amtsbekannt, verbrachte nach einer versuchten Vergewaltigung einer Elfjährigen zehn Jahre seines Lebens im Maßnahmenvollzug. 2017 kam er frei, befand sich dann noch einige Zeit in einem Programm für rückfällige Sexualstraftäter.