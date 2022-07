Vermisstes Mädchen (14) tot in Badesee gefunden

Zahlreiche Hinweise von Augenzeugen

Die Polizei teilte am Samstagabend keine weiteren Details zu dem Fall mit. Fragen, die das Ermittlungsverfahren betreffen, sollen bei einer Pressekonferenz am Montag beantwortet werden, wie es hieß. Seit dem Verschwinden des Mädchens gingen über einhundert Hinweise bei der Kriminalpolizei ein. Unter anderem will ein Augenzeuge Ayleen am Tag ihres Verschwindens auf einer Autobahnbrücke bei Freiburg in Begleitung eines wohl gleichaltrigen Mädchens gesehen haben.