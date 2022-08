Der Weg ins All führt durch die Tiefen der Meere

Erstaunliche haptische Fernsteuerung

Die große Besonderheit an OceanOneK ist laut dem US-Sender CNN, wie die Bedienmannschaft mit dem Roboter interagiert: Der Steuermann bedient ihn über ein haptisches Interface, das den Wasserwiderstand und die Konturen des hochgehobenen Objekts überträgt. Der Bediener „fühlt“ also in Echtzeit, was der Roboter in Hunderten Metern Tiefe berührt.