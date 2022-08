Wie man sich im Urlaub am besten erholt

Strategien für eine sanfte „Landung“ im Alltag

Kopf und Körper benötigen ein wenig Zeit, um in den gewohnten Rhythmus zurückzukehren. Forscher nennen dieses Phänomen „Post-Holiday-Syndrom“. In dieser Phase leiden Betroffene oft unter Niedergeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen. „Man darf nicht vergessen, dass sich auch daheim der ganz normale Alltag angesammelt hat. Es ist ratsam, erst ein bis zwei Tage nach dem tatsächlichen Heimkommen wieder in die Arbeit zu gehen oder etwa an einem Mittwoch zu starten“, empfiehlt die Expertin. Der Vorteil ist einerseits, dass Zuhause alles in Ruhe erledigt ist, und andererseits, dass man mit einer kürzeren Arbeitswoche beginnt und so das Wochenende näher ist. Zadrobilek rät überdies, es in der Arbeit - wenn möglich - langsam anzugehen, am ersten Tag nicht zu viele schwierige Aufgaben einzuplanen und auf genügend Pausen zu achten.