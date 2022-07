Selenskyj an Bewohner: „Verlasst sofort Donezk!“

Angesichts der massiven Angriffe der russischen Armee im Osten des Landes hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Menschen zum Verlassen des Gebiets rund um Donezk aufgerufen. „Im Donbass sind Hunderttausende Menschen, Zehntausende Kinder, viele lehnen es ab zu gehen“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Samstag. Er appellierte aber eindringlich an die Bewohner im Donbass, ihren Standpunkt zu überdenken.