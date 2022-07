Moskau veröffentlicht Liste getöteter Gefangener

Schule in Charkiw von Raketen getroffen

Unterdessen gingen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Der Generalstab in Kiew meldete eine Vielzahl von russischen Angriffen, darunter in den Gebieten Charkiw und Mykolajiw. Durch den Beschuss eines Wohnviertels im südlichen Mykolajiw seien ein Zivilist getötet und sechs weitere verletzt worden, erklärte der Regionalgouverneur Vitali Kim auf Telegram. In Charkiw gingen am frühen Morgen drei S-300-Raketen auf einer Schule nieder.