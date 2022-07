„Problem sind uninformierte Ärzte und Apotheker“

Peter Filzmaier: Sie hätten ja beide in Ihren Jobs als Gesundheitsmanager und Ärzte auch ohne Corona-Pandemie genug zu tun. Wie viel Zeit Ihrer Arbeit müssen Sie in einer typischen Sommerwoche für die Pandemiebekämpfung aufwenden?

Katharina Reich: Im Durchschnitt zwei Drittel, auch wenn es sich von Woche zu Woche ändert. Unter einer 60-Stunden-Woche läuft da gar nichts.

Florian Thalhammer: Am Anfang der Pandemie waren 100 Prozent meiner Arbeit Corona-bezogen, momentan sind es immer noch 80 Prozent. Doch es gibt andere Schwerpunkte. Neben der vierten Impfung geht es nun vor allem darum, welche Medikamente wir verteilen und verabreichen können.