Kandidatensuche für Gemeinderatswahl im Finale

Bei der ÖVP sind die Kandidaturen in 165 Gemeinden fix. In Rohr tritt man traditionell nicht an, sondern unterstützt eine Bürgerliste. Zudem gibt es in Loipersbach eine gemeinsame Liste mit der FPÖ. „In vier Gemeinden laufen noch Gespräche“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas (ÖVP). Wie viele Kandidaturen noch dazukommen, ist offen.