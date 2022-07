Oschmautz: Bestes WM-Ergebnis, aber keine Medaille

Mario Leitner (13.) und Viktoria Wolffhardt (19.) schieden im Halbfinale aus. Der Frauen-Titel ging wie im Vorjahr an die deutsche Olympiasiegerin Ricarda Funk. Wolffhardt ist am Sonntag auch noch in der Canadier-Vorschlussrunde im Einsatz, am Schlusstag wird auch die neue Olympia-Disziplin Extreme-Slalom ausgetragen. Ex-Weltmeisterin Corinna Kuhnle war im Kajak bereits in der Qualifikation hängengeblieben.