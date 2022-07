Jugendlicher brutal attackiert und schwer verletzt

Erst nächsten Tag ins Krankenhaus

Nach der Attacke lief der unbekannte Mann wieder in Richtung Festzelt. Der 16-Jährige stand auf und ging heim. Am nächsten Tag hatte der junge Mann jedoch so starke Schmerzen, dass er ins Krankenhaus nach Spittal fuhr. Doch die Mediziner überwiesen den 16-Jährigen ins Klinikum nach Klagenfurt, wo schwerste Gesichtsverletzungen diagnostiziert wurden.