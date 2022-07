15 Tote bei Überschwemmungen in Kentucky

„Wir werden eine zweistellige Zahl an Menschenleben verlieren. Hunderte Familien in Kentucky werden alles verlieren“, sagte US-Gouverneur Andy Beshear im Sender NBC News. Es handle sich um die schlimmste Überschwemmungskatastrophe, die er in dem südöstlichen Bundesstaat je erlebt habe. Um zusätzliches Personal und Ressourcen zu bekommen, rief der Politiker der Demokraten den Notstand aus. Zudem wird die Nationalgarde unterstützend eingesetzt. Die starken Strömungen erschweren derzeit die Suche nach Überlebenden. In einigen Gebieten werde das Wasser laut CNN erst am Samstag zurückgehen.