Zivilschutzalarm in Spittal und Villach-Land!

Starkregen, übergetretene Bäche und Überschwemmungen halten die Feuerwehren in mehreren Bezirken auf Trab. „In Kaning, Bad Kleinkirchheim und Radweg befinden sich viele Feuerwehrleute gerade im Einsatz“, berichtet die LAWZ. Laut der Unwetter-Zentrale gilt für Teile der Kärntner Bezirke Spittal an der Drau, Feldkirchen und St. Veit an der Glan höchste Alarmstufe.