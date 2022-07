Auch Contact Tracing dürfte eingestampft werden

Mit dem Ende der Corona-Quarantäne wackelt nun auch das Contact Tracing. Nach jüngsten Angaben aus dem Gesundheitsministerium ist eine Weiterführung derzeit nicht geplant. Am Dienstag sei noch anderes gesagt worden, hieß es am Donnerstag im Büro des Wiener Stadtrats Peter Hacker (SPÖ). Man warte auf einen Erlass aus dem Ministerium. Auch Kärnten und das Burgenland - ebenfalls SPÖ-geführt - warten auf eine Bundes-Vorgabe. Salzburg hat schon am Mittwoch per Aussendung kundgetan, dass mit dem Quarantäne-Ende auch das Contact Tracing beendet wird.