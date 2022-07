Schüsse in Alaska: Vier tote Geschwister

Weil dort Schüsse gefallen waren, sind Beamte und Beamtinnen am Dienstag zu einem Haus in der US-Stadt Fairbanks gerufen worden. Dort entdeckten sie aber nur noch die Leichen von vier Geschwistern zwischen fünf und 17 Jahren. Ein 15-Jähriger soll zuerst seine drei Geschwister und anschließend sich selbst getötet haben, zitierten örtliche Medien einen Polizeisprecher. Drei weitere Geschwister in dem Haus sind unverletzt geblieben.