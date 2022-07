Drama bei Drogenparty: „Besten Freund erwürgt“

Blauer Anzug, weiße Sneakers, der Kopf versinkt tief in den Schultern, die Tränen fließen: Vor dem 6. September 2021 war Leonardo ein erfolgreicher junger Versicherungsmakler, jetzt ist er ein mutmaßlicher Mörder. Denn an dem Tag soll er seinen 22-jährigen besten Freund bei einer Hauseinweihungsparty getötet haben. „Erst haben die Burschen Magic Mushrooms ausprobiert, dann hat der Angeklagte das Opfer vorsätzlich erwürgt“, so Staatsanwältin Lisa Kuschinsky.