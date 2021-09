Tod nach Drogenparty: Freund würgte Opfer (22)

„Magic Mushrooms“ - psychoaktive Pilze - haben die drei jungen Männer konsumiert, als es in der Nacht auf Dienstag in Villach zu der Gräueltat kam. Einer der Partyteilnehmer (22) wurde leblos in der Wohnung aufgefunden. Nach der Obduktion stellte sich heraus - der Villacher wurde erstickt.