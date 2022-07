ManCity und Cisco präsentieren smarten Fan-Schal

„Kratzen gerade erst an der Oberfläche“

Die Daten sollen letztlich helfen, „in Zukunft noch individuellere Erlebnisse zu gestalten“. „Wir kratzen gerade erst an der Oberfläche dessen, was der vernetzte Schal leisten kann. Unsere Ambitionen für das Projekt gehen weit über die Daten hinaus. Wir möchten, dass der Schal als Studie über die gemeinsame Leidenschaft dient. Eine Möglichkeit für Fans auf der ganzen Welt, ihre Liebe zum Fußball zu zelebrieren“, so Tarré weiter.