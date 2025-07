Wahnsinn! Tennis-Juwel bricht Wimbledon-Rekord

Perricard hat sich mit diesem Aufschlag seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Turniers in Wimbledon schon mal gesichert. Denn das Tennis-Juwel schlug im Match gegen Fritz mit 153 Meilen pro Stunde (ca. 246 km/h) auf – so schnell wie noch nie jemand zuvor im altehrwürdigen Tennis-Mekka.