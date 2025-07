Poolbar und Szene Openair in den Startlöchern

Das Szene Openair am Alten Rhein in Lustenau ist knapp einen Monat vor seinem Start gut gebucht, mit den Vorbereitungen liege man im Plan, so Festivalleiter Hannes Hagen. Headliner sind unter anderen Provinz, Ski Aggu und Jan Delay, daneben bietet das Festival vielen regionalen Bands eine Plattform. „Sehr frisch, mit vielen weiblichen Acts und bunt wie immer – viele Newcomer und zugkräftige Headliner“, beschreibt Hagen das „Szene“-Programm. Österreichische Acts sind stark vertreten, unter anderem sind Aut of Orda, Christina Stürmer und Yung Hurn zu hören. Das direkt an der Schweizer Grenze gelegene Festival bietet zudem Musik aus der Eidgenossenschaft, etwa von The Voice of Switzerland-Teilnehmer Sascha Krucker und Hecht. Sowieso ein „Party Planet“ ist das „Szene“ für die aus dem Schweizer Rheintal stammenden Fäaschtbänkler. Selbst freut sich Hagen besonders auf Sophie & The Giants und Kapa Tult, beide seien „zum ersten Mal in der Gegend zu hören“. Erwartet werden an den drei Tagen bis zu 25.000 Gäste.