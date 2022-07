Partys trüben Urlaubsfreude am Campingplatz

Teilweise schlaflose Nächte erleben Urlauber immer wieder am Campingplatz in der Klagenfurter Ostbucht. „Es wird am Parkplatz des Strandbades bis spät in die Nacht gefeiert!“, schildert Thomas Freund, Betreiber des Campingplatzes, der von lauter Musik und sogar von illegalen Autorennen berichtet. „Genau in diesem Bereich befinden sich auch unsere besten und beliebtesten Stellplätze und da ist es verständlich, dass sich unsere Gäste aufregen“, so Freund. Manchmal müsse der Unternehmer sogar die Platzgebühren erlassen. „Denn die Feierwütigen rauben den Urlaubern nicht nur den Schlaf, sie werfen auch Dosen auf den Campingplatz.“