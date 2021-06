Polizei stellt feiernder Jugend gutes Zeugnis aus

„Es gibt immer schwarze Schafe“

Ein gutes Zeugnis stellt die Polizei auch den Lokalbetreibern aus. Die meisten würden sich an die Sperrstunde um null Uhr halten: „Es gibt zwar immer schwarze Schafe, aber im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung.“ Ärger verursachte am Sonntag lediglich Müll, der nach einer Party auf dem Obi-Parkplatz in der Völkermarkter Straße liegen geblieben war. Der Instagram-Kanal „@klagenfurt_elite“ distanzierte sich davon und rief seine Follower dazu auf, alle Plätze sauber zu hinterlassen.