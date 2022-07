Frau wurde zu Mann - Pensionsantritt nun mit 65

Eine Frau wurde mit 57 ein Mann und wollte dennoch mit 60 vorzeitig in Pension gehen, wie es Frauen hierzulande möglich ist. Der Oberste Gerichtshof (OGH) erteilte dem eine Absage. Entscheidend sei die Eintragung im Zentralen Personenstandsregister (ZPR). In diesem Fall handle es sich um einen Mann. Pensionsantrittsalter sei also 65.