Radfahrer musste nach Sturz reanimiert werden

Der Sturz ereignete sich am Feiertag im Zeitraum zwischen 15 und 15.50 Uhr auf der L6220 in Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten. Der Radfahrer blieb daraufhin reglos liegen. Er konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde mit schweren Verletzungen in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz transportiert.