Steirer tyrannisierte Nachbarn: Festnahme

Laut Polizei dürfte der 27-Jährige schon in den letzten Wochen mehrere Nachbarinnen in einem Mehrparteienhaus in Weiz mit dem Umbringen bedroht haben. Am Samstag eskalierte die Situation dann komplett: Der Steirer beschmierte die Wohnungstür einer Nachbarin mit Tomatensoße, etwas später schüttete er von seinem Balkon aus eine Flüssigkeit auf einen Nachbarn.