Brände in Italien und Slowenien unter Kontrolle

„Seit gestern um etwa 21 Uhr ist der Einsatz am Weißen See offiziell beendet“, berichtet Bürgermeisterin Karoline Turnschek. Das Wasser werde nicht mehr benötigt. „Wir sind auch nicht mehr in Bereitschaft, weil wir nun wissen, dass wir im Notfall alles schnell wieder hochfahren können!“, so die Bürgermeisterin.