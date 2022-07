„Die Rauchsäule hat ausgesehen wie ein Atompilz“

Nur wenige Kilometer von Monfalcone entfernt liegt die italienische Gemeinde Doberdò del Lago. Hier lebt Robert Devetta, der von den Bränden, die in seiner unmittelbaren Nähe gewütet haben, gezeichnet ist wie alle Betroffenen: „Bei uns ändert sich die Situation stündlich! Gestern in der Früh war die Luft so voller Rauch und Aschepartikel, dass man sie kaum atmen konnte. Am Vormittag hat sich die Situation dann zwar entspannt, aber nur weil sich der Wind gelegt hat. Die letzten Tage waren schlimm! Wir sind müde und erschöpft“, erzählt der 50-jährige Geschäftsführer, der täglich über die Grenze nach Slowenien pendelt, wohin sich die Brandherde aktuell verlagert haben.