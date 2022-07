BMW schleudert von Straße und wird von Zug erfasst

Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW, in der auch eine gleichaltrige Frau mitfuhr, im Kanton St. Gallen von Lichtensteig kommend in Richtung Wattwil unterwegs. Auf einem Firmenparkplatz beabsichtigte er zu wenden. Dabei verlor der Mann aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug überquerte in der Folge eine Straße, durchbrach am linken Fahrbahnrand einen Zaun, fuhr einen Abhang hinunter und kam schließlich auf dem Gleisbett zum Stillstand.