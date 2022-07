„Zweitgrünstes“ Bundesland: So geht es dem Wald!

Im Rahmen einer Waldinventur hat das Bundesforschungszentrum für Wald die heimischen Forste unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass unsere Wälder täglich wachsen. Bis zu neun Fußballfelder pro Tag werden zu Wald. Mit einer Waldfläche von 62 Prozent ist die Steiermark das „grünste“ Bundesland, Kärnten folgt auf Platz 2 mit 61 Prozent. Ein Städtevergleich zeigt: 55 Prozent von Villach sind bewachsen. In Klagenfurt sind es nur 34 Prozent. Besonders bewaldet sind Eisenkappel, das Gitschtal oder Hüttenberg. Weniger bewaldete Flächen finden sich vor allem in höher gelegenen Gemeinden – wie etwa in Heiligenblut.