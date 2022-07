Deutscher Häftling in Kärnten festgenommen

Es stellte sich heraus, dass der 31-Jährige in Deutschland aus der Haft geflohen war und im Zeitraum von April bis Juni insgesamt sechs Einbruchdiebstähle sowie vier versuchte Einbrüche verübt hatte. Dabei brach der Mann in Gewerbeobjekte, Tierarztpraxen, Kindergarten, einen Supermarkt sowie in ein Lokal und eine Fahrschule ein. Er wurde bei seinen Taten teilweise von einem 28-jährigen Komplizen, gegen den in Deutschland mehrere nationale Haftbefehle bestehen, unterstützt.