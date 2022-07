20.000 Partytiger ließen auf Insel Korken knallen

„Wir haben heuer unseren absoluten Gäste-Spitzenwert erreicht. Wir haben insgesamt 20.000 Tickets verkauft - es gab in dieser Woche in der Umgebung kein einziges freies Bett mehr. Das hat es in der Geschichte der Stadt Novalja noch nie gegeben“, so der mehr als zufriedene Eventveranstalter Martin Reitstätter von New Generation Event & Touristik zu „Krone“-Fotoreporter Daniel Scharinger vor Ort.