Züchter aus Leidenschaft: Ein Leben für die Fisch’

2004 nahm Hochwimmer in Hirm den Probebetrieb auf und dann via Kredit zwei Millionen Euro in die Hand, um 2009 nach Sigleß zu übersiedeln und eine der modernsten, artgerechtesten „Massentierhaltungen“, wie er es selbst definiert, aufzubauen. „Ich habe nichts zu verstecken.“ Heute verfügt er über 3,5 Hektar Wasserfläche und verarbeitet mit zehn Angestellten pro Jahr 150 Tonnen Fisch, zu je 50 Prozent afrikanischen Wels und Waller, den Donauwels.