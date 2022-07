Liebäugeln Sie mit der Politik, Herr Felbermayr?

Angst haben im Moment viele Menschen. Wie wird die Welt Ihrer Meinung nach in fünf Jahren aussehen?

Ich bin trotz allem optimistisch. Wir haben in Österreich so viel Talente, so viele gut ausgebildete Menschen, so viele auf den Weltmärkten erfolgreiche Unternehmen, die in ihrer Geschichte schon so oft gezeigt haben, dass sie mit Krisen umgehen können. Wir werden auch mit den jetzigen Herausforderungen fertig. In fünf Jahren werden wir die Spuren dessen sehen, was jetzt passiert. Die Corona-Krise wird noch immer nachwirken, die hohen Energiepreise werden uns ein bisschen ärmer gemacht haben, als wir es sonst gewesen wären. Aber wir können das meisten, da bin ich mir ziemlich sicher.