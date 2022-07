Wifo warnt Niederösterreich vor Strompreis-Rabatt

90 Prozent aller Kunden in Niederösterreich werden von EVN, Wien Energie und dem Verbund abgedeckt. Mit dem Strompreis-Rabatt kommen auf die Anbieter nun Hunderttausende Anträge zu. Dort gibt man sich aber zuversichtlich. Die Registrierung solle einfach und digital erfolgen, sagte Stefan Zach von der EVN am Donnerstag im Ö1-„Morgenjournal“: „Für die Menschen, die nicht so gut im Umgang mit dem Internet sind, wird es in unseren Kundenzentren - also in allen Bezirkshauptstädten - eine einfache Hilfestellung beim Ausfüllen der erforderlichen Unterlagen geben.“