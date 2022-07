Auszeiten von Coach Pacult für „Professor“ Cvetko

Violett hat einen Herr Professor – denn so wird Christopher Cvetko bald genannt. Der 25-Jährige hat seinen Uni-Abschluss in Englisch und Geschichte auf Lehramt so gut wie in der Tasche – an der Uni Linz! Ausgerechnet da, wo am Samstag in Pasching der LASK zum Auftakt auf Klagenfurter wartet.