SPÖ: Mikl-Leitner schwenkt auf Parteikurs um

„Forderung angesichts hoher Energiepreise nachvollziehbar“

Ein Unterstützer der Forderung nach einem Strompreisdeckel ist Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Er sagte am Sonntag in einer Aussendung, dass die Diskussion über die Funktionsweise auf europäischer Ebene geführt werden müsse. „Etwa über das Merit-Order-System und mögliche Auswirkungen dazu, z. B. auch Markteingriffe an den europäischen Gas- und Energiemärkten. Als Bundesregierung haben wir uns national dafür entschieden, direkt jenen zu helfen, die stark unter den Preisen leiden und auch für besonders betroffene Unternehmen eine Strompreiskompensation und einen Direktzuschuss für energieintensive Betriebe auf den Weg gebracht (...)“. Die Forderung nach Preisdeckeln sei angesichts der hohen Energiepreise nachvollziehbar. Das Krisenkabinett der Bundesregierung diskutiere die aktuelle Preissituation regelmäßig und prüfe gemeinsam mit Wirtschaftsforschern und Forscherinnen jede mögliche Handlungsoption.