Mit diesen 5 Maßnahmen will NÖ jetzt gegensteuern

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Donnerstag fünf Maßnahmen vorstellt, mit der Niederösterreich der aktuellen Teuerungswelle entgegensteuern will. „Wir wollen den Menschen die Ängste nehmen und dass sie sich das Leben weiterhin leisten können“, betonte die Landeshauptfrau. Insgesamt nimmt das Bundesland dafür 312 Millionen Euro in die Hand. Die Maßnahmen beinhalten neben einem Strompreis-Rabatt eine Erhöhung der Pendlerhilfe, einen höheren Heizkostenzuschuss, eine Anhebung der Wohnbeihilfe sowie eine höhere Schulstarthilfe für Familien.