Wurden zu Lebensrettern: Mutige Soldaten geehrt

Anfang Juli war es in der Seitenstettengasse in Wien-Innere Stadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Passanten gekommen, die mit einer Messerstecherei endete. Glücklicherweise waren zur selben Zeit zwei Soldaten aus der 5. Gardekompanie am Weg ins Ministerium und konnten rechtzeitig eingreifen. Die beiden Männer wurden nun für ihren mutigen Einsatz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner geehrt.