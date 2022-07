Innviertler bauen an Flugzeugen mit E-Antrieb mit

Auto-Riese Stellantis hilft mit

United Airlines orderte in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bereits 200 solcher E-Flugzeuge. Auch ein weiterer Partner ist prominent: So kann der Flugzeugentwickler auf das Know-how von Automobilhersteller Stellantis (Fiat, Opel, Citroën, Peugeot) bauen, der in Bezug auf Batterietechnologie und Flug-Komfort weiterhilft.