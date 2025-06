Feuerwehr pflückte Paragleiter-Pilot von Baum

Der aus Niederösterreich stammende 34-Jährige hatte offenbar im Zuge einer Ausbildung seinen erst vierten Höhenflug in Anweisung seines Fluglehrers (36) absolviert. Beim Landeanflug dürfte der Mann aber die Höhe falsch eingeschätzt haben. Er blieb in etwa 20 bis 25 Meter Höhe in einer Baumkrone hängen.