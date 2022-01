Taxi-Flug in Linz fehlen noch die Genehmigungen

Bis zu 30 Stück pro Monat

Der Flugzeugzulieferer hat in St. Martin im Innkreis eine eigene Fertigungsstraße eingerichtet, in der bis zu 30 Lufttaxis des Modells namens 216 gebaut werden können - pro Monat. Auch im EHang-Werk in Yunfu steckt Erfahrung und Wissen aus Oberösterreich. „Die Produktion ist dort auf 600 Stück pro Jahr ausgerichtet“, verrät Andreas Perotti, der bei der FACC und bei EHang in Europa fürs Marketing verantwortlich ist.