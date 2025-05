Konzerte in den Punkräumen und Kirchen der Stifte

Die oö. Stiftskonzerte starten am Samstag, 31. Mai, in ihr sechstes Jahrzehnt. Insgesamt 21 Konzerte finden in barocken Kirchen und Prunkräumen statt. Erster Höhepunkt sind zwei Konzerte des Bruckner Orchesters – am Pult ein potenzieller Nachfolger des scheidenden Dirigenten Markus Poschner.