Die Barockstadt hüllt sich in eine Blütenpracht

Die OÖ Landesgartenschau „INNsGRÜN“ in Schärding verwandelt die barocke Innstadt von bis 5. Oktober in ein vielfältiges Gartenparadies. In neun Themengärten bekommt man Ideen und praktische Tipps für den eigenen Garten – oder man lässt einfach die Seele baumeln.