„Wir haben sieben Stunden lang ausharren müssen“

Die Serie von bundesweit 40 Bombendrohungen am Montag dieser Woche zeigt: Sieben Stunden dauerte es, bis Berufsschüler in Freistadt – dort werden die Baulehrlinge ausgebildet, wieder das Schulgebäude betreten durften. Ein Umstand, der einen Schüler offenbar so nervte, dass er sich anonym per E-Mail bitter beschwerte. Was ihn aufregt: Die Drohung sei bereits am Sonntag um 22 Uhr eingelangt, – trotzdem seien alle Schüler am nächsten Morgen zur Schule geschickt worden.