Zwei schwere Motorradunfälle in nur 15 Minuten

Zuerst hatte es am Samstag bei Unterach am Attersee gekracht. Ein 37-jähriger Linzer und seine 33-jährige Beifahrerin waren mit ihrem Auto in Richtung Mondsee unterwegs. Als sie nach einer Doppelkurve in eine Einfahrt einbiegen wollten, dürfte dies ein nachkommender Motorradfahrer (53) aus dem bayrischen Pfarrkirchen übersehen haben.