Zwei Fünfjährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein Bub und ein Mädchen, beide fünf Jahre alt, waren am Samstagabend gemeinsam mit ihren Fahrrädern in Gmunden (OÖ) unterwegs. An einer Hausecke krachten sie jedoch frontal zusammen. Beide Kinder wurden dabei trotz Helm schwer verletzt. Wenig später stürzte ein betrunkener 22-Jähriger mit einem E-Scooter.