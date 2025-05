Grüne fordern erneut einen Plan für Hitzeschutz

Zahl der Hitzetage steigt

Ihr sind die „Verhaltenstipps bei Hitze“, die bei heißen Temperaturen auf der Website des Landes OÖ zu finden sind, zu wenig. „Hitzeschutz muss ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung sein.“ Immerhin sei die Entwicklung dramatisch: „Die Zahl der Tage über 30 Grad hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht. 2024 war in Österreich das mit Abstand wärmste Jahr in der 257-jährigen Messgeschichte, mit neuen Rekorden an Hitzetagen.“