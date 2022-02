Traum vom Lufttaxi muss noch Hürden überwinden

Am Anfang braucht man noch Piloten

Dazu kommen mögliche Personalengpässe: Für die Maschinen sind Piloten nötig, insbesondere in der Anfangsphase, bevor automatisierte Systeme folgen. „Der Pilot ist etwas, was man am Anfang benötigt“, sagte Alan Lim, Experte bei der Beratungsfirma Alton Aviation. „Man muss die Leute an das Fliegen mit den Maschinen gewöhnen, bevor man den Piloten herausnehmen kann.“ Die Beratungsfirma McKinsey schätzte 2020, dass bis 2028 etwa 60.000 Piloten für die Senkrechtstarter nötig sind. Das entspricht rund 17 Prozent aller Piloten, die im Jahr 2018 weltweit im Einsatz waren.