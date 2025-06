In Oberösterreich war es wärmer als in Jesolo

Erstmals im heurigen Jahr wurde der „30er“ geknackt. In Braunau zeigte das Thermometer um 15 Uhr laut Geosphere Austria 30,4 Grad, nur in St. Andrä/L. (Kärnten) war es wärmer. Sowohl in Linz, Wels als auch in Steyr zeigte das Thermometer am frühen Nachmittag angenehme 28 Grad. Damit war es hierzulande sogar etwas wärmer als im italienischen Jesolo oder im kroatischen Poreč – wo viele Landsleute das verlängerte Wochenende verbringen.